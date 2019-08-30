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موعد مباراة ليفربول محمد صلاح وبيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:13 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد السعيد
يواجه فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح نظيره بيرنلي، غدا السبت، في مباراة ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي

وتقام مباراة ليفربول وبيرنلي في تمام السادسة والنصف مساء، غدا السبت، عبر قناة بي إن سبورت 2.

ويسعى ليفربول بقيادة محمد صلاح لمواصلة انطلاقته القوية في الدوري الإنجليزي بتحقيق الفوز في لقاء الغد، بينما يطمح بيرنلي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ليفربول.
موعد مباراة ليفربول

ليفربول في الدوري الإنجليزي 

وحقق ليفربول العلامة الكاملة في الثلاث مباريات السابقة، حيث فاز على نوريتش سيتي، وساوثهامبتون وآرسنال.

وكان محمد صلاح تألق مع ليفربول في المباراة الماضية أمام آرسنال، حيث سجل هدفين في فوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ترتيب ليفربول وبيرنلي 

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يحتلبيرنلي السادس بـ 4 نقاط.

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