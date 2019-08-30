موعد مباراة ليفربول محمد صلاح وبيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي



وتقام مباراة ليفربول وبيرنلي في تمام السادسة والنصف مساء، غدا السبت، عبر قناة بي إن سبورت 2.



ويسعى ليفربول بقيادة محمد صلاح لمواصلة انطلاقته القوية في الدوري الإنجليزي بتحقيق الفوز في لقاء الغد، بينما يطمح بيرنلي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ليفربول.

يواجه فريقالمحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح نظيره، غدا السبت، فيضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة