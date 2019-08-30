الاعلى للاعلام يطبق ضوابط البرامج.. والإعلاميون ما بين السعادة والتحفظ.. فايق: أتمنى منع أصحاب المناصب من الظهور على الشاشات.. و زهران: 90 دقيقة لا تكفي لـ التوك شو

إبراهيم فايق:

أتمنى منع أصحاب المناصب من تقديم البرامج

خلود زهران:

90 دقيقة لبرامج التوك شو غير كافية

بوسي الطيار:

ضوابط الأعلى للإعلام ستقضى على برامج تحت السلم



حالة من الفوضى يعيشها الوسط الإعلامى في السنوات الأخيرة، جعلت هناك حاجة ملحة لوضع ضوابط للبرامج التي تعرض على الوسائل الإعلامية، ولذلك وضع المجلس الأعلى للإعلام ضوابط في يونيو الماضي مع الإعلان عن العمل بها في أول سبتمبر المقبل في كافة الوسائل الإعلامية، واستقبل الإعلاميون تنفيذ هذه الضوابط ما بين السعادة والتحفظ.



وعن هذا الأمر قال الإعلامى إبراهيم فايق، إن الضوابط التي وضعها المجلس الأعلى تهدف إلى ضبط للمشهد الإعلامي، لأنه أصبح السباب والخروج على النص هو الطاغى على الإعلام الرياضي.



وأضاف إبراهيم فايق لـ "صدى البلد" أن النقد يجب أن يكون بناء بدون أغراض، قائلا: "أتمنى منع ظهور أصحاب المناصب من الشاشات، فلا يجوز أن يظهر أحد أعضاء الاتحاد على الشاشة لأن المصداقية والحيادية ستضيع".



وتابع إبراهيم فايق: "من الطبيعي أن يكون الإعلام ترفيهيا ولكن الضوابط مهمة جدًا حتى لا يحدث انفلات لذلك أقدر الدور الذى يقوم به المجلس الأعلى للإعلام فى الفترة الأخيرة".



ونوه إبراهيم فايق، أن القنوات الخاصة بالأندية تتحدث عن الأندية الأخرى بشكل يستفز الرأى الآخر، ولذلك يجب أن يتم تصحيح ذلك، لافتًا إلى تأكده أن الممارسات المغلوطة فى الإعلام لن تستمر وسيتم تصحيح المسار فى أقرب وقت.



وأشاد إبراهيم فايق بدور نقابة الإعلاميين، قائلا إنه خريج كلية الآداب قسم صحافة ولطالما نادى بنقابة للإعلاميين بأن تدافع عن حقوقهم، لذلك وجودها مهم ويجب تدعيمها.



وفى سياق متصل اوضحت الإعلامية خلود زهران، إن الضوابط التى وضعها المجلس الأعلى للإعلام ضرورية خاصة بعد الفوضى التى تشهدها الساحة الإعلامية فى الفترة الأخيرة، والتصريحات غير المسئولة من الضيوف ومقدمي البرامج.



وأضافت خلود زهران لـ "صدى البلد"، أن التأكد من الضيوف من أهم المكاسب التى حظينا بها لأنه من بداية الثورة وجدنا الخبراء والمحللين ظهروا بدون أى شهادات تؤكد ذلك.



وتابعت خلود زهران: "نحن مستهدفون والكلمة مسئولية ولا يصح أن نقدم أى شئ إلا ما يخدم المشاهد بدون ابتذال، مبدية تحفظها على تحديد 90 دقيقة فقط لبرامج التوك شو، لأن هذه المدة غير كافية خاصة أنني اقدم برنامجي بصحبة الإعلامى وائل الإبراشى، لأنه أحيانا تكون هناك أحداث هامة تحتاج وقتا أكثر من ذلك، على حد قولها".



وأكدت خلود زهران، أن الصورة والسرعة والتنوع مهم، فلابد من تطوير البرامج لنصل إلى الإبداع وأن يكون تفكيرنا خارج الصندوق مع النزول لأرض الواقع لنصل للمواطن.



وأشارت إلى أهمية مراعاة الضوابط خاصة للبرامج الدينية التي أصبحت فى الفترة الأخيرة تخرج علينا بفتاوى غريبة، وأيضاٌ للبرامج الرياضية التى تشعل نار الفتن لذلك الحيادية ستضبط هذا التخبط.



ومع هذا الاتجاه أشادت الإعلامية بوسي الطيار بالقرارات الأخيرة، لضبط البرامج خاصة الطبية التي أعلن المجلس الأعلى للإعلام تطبيقها من أول سبتمبر.



وأضافت بوسي الطيار، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه الشروط يتم تطبيقها بالفعل فى برنامجها "إزي الصحة " منذ بدء البرنامج بحيث لا يظهر أى دكتور فى البرنامج إلا بعد أن يرسل أوراقه للتأكد من صحتها للبرنامج ،وأيضًا لا يتم الإعلان عن مستشفى إلا بعد التأكد من صحة أوراقها، كما نرسل قبل كل حلقة إلى المجلس الأعلى للإعلام للموافقة أولًا.



وعبرت الطيار، عن سعادتها البالغة بهذه القرارات لأنه سيتم تقنين البرامج الموجودة" تحت السلم " ، والمنتجات غير المصرح بها التى تباع عبر هذه البرامج .



وأكدت أن برنامجها يظهر به بعض الضيوف بدون مقابل ، لأنهم سيقدمون معلومات مفيدة للناس وتكون أسماء بارزة فى مجالهم لافتة أن الإعلام كله أصبح تجاريا ووجود الأطباء أصبح فى كل البرامج الصباحية والإجتماعية والتوك شو.



ونوهت أن ما يحدث الآن ينقى المشهد الاعلامى ويزيل حالة الفوضى ، موضحة أن برنامجها لن يتضرر من هذه الضوابط بل سيستفيد بأن يزيل من الساحة غير المهنيين.



جدير بالذكر أن أبرز الضوابط التى وضعها المجلس الأعلى للإعلام للبرامج الدينية هى :مراعاة أن يكون مقدم البرنامج ملم بالقضايا الدينية ويحفظ قدرًا من القرآن الكريم وملمًّا كذلك بالسيرة النبوية، وأن يكون الضيوف من علماء الدين أو أساتذة الجامعات المعروفين، وأن يراعي في حالة التعرض لمسألة الإفتاء أن يكون الضيوف من القائمة المعتمدة من الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف.



أما ضوابط البرامج الرياضية فكان أبرزها عدم التحيز للإنتماء الفردى والحياد واحترام الرموز الرياضية وعدم التحريض ، وتضمنت ضوابط البرامج الطبية عدم قبول برامج مهداة أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشترك إلا بعد العرض على المجلس، وعدم الإعلان عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة والسماح لها بالعمل، وعدم الإعلان عن أدوية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الصيدلة بوزارة الصحة.



وشملت ضوابط برامج التوك شو أن يكون مقدم البرنامج ورئيس تحريره من الأعضاء بنقاباتهم، وأن يكون رئيس التحرير مسؤولًا عما يذاع وعليه مراجعته، وأن يلتزم البرنامج بالتأكد من مصدر كل معلوماته المذاعة، وأن ينوه في فقراته بالفئة العمرية المستهدفة، وألا تزيد مدة البرنامج على 90 دقيقة، ولا تزيد الفواصل الإعلانية على 3 فواصل بمدد تتراوح بين 5 و8 دقائق.

