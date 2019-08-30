المجلس العسكري يختار وزير داخلية السودان

اختار المجلس العسكري السوداني، اليوم الجمعة، الطريفي إدريس لتولي منصب وزير الداخلية، وذلك في الوقت الذي خضعت فيه قوائم المرشحين لتولي الحقائب الوزارية بالحكومة الانتقالية في البلاد للتدقيق الأمني.



ووفقا لما نشرته روسيا اليوم، عن مصدر بقوى الحرية والتغيير، تم إلغاء المجالس الخمسة التي كانت تتولي الإعلام والبيئة والشباب والرياضة والثقافة والاتصالات، وذلك بناء على رغبة رئيس الوزراء السوداني، وتسمية وزارء لتولي تلك الحقائب.



في وقت سابق اتفاق رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مع تحالف "قوى الحرية والتغيير" على تأجيل إعلان الحكومة الانتقالية مدة 48 ساعة، بعد أن أعاد حمدوك قائمة بأسماء بعض المرشحين لتقلّد مناصب وزراية في حكومته إلى "تحالف قوى التغيير".



وأفاد مكتب رئيس الوزراء، في تصريح مقتضب أمس أنه تم "الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير على مراجعة قوائم المرشحين للمناصب الوزارية والمجالس المتخصصة وفق جدول زمني محدد".



وكان من المفترض أن يتم الإعلان، أمس الأول، عن أسماء الوزراء بعد أن قدمت "الحرية والتغيير" 65 مرشحًا ومرشحة لـ 14 وزارة و5 مجالس وزارية.