تفاصيل جريمة شهر العسل.. عروس الشرقية: مكنش قصدي أقتله وطعنته في قلبه بعد ما ضربنى

روت عروس الشرقية قاتلة زوجها تفاصيل الساعات الاخيرة فى حياة زوجها قبل قتله بطعنة فى القلب قالت انها متزوجة منذ فترة قصيرة لم تتعد الشهرين فمثلها مثل العديد من الزوجات والأسر المصرية وقع خلاف مع زوجها ولكن سرعان ما تحول إلى مشادة كلامية بينهما ولم يتم الصلح بينها تطورت الى تشابك بالايدى مع زوجها القتيل حسن ج 26 سنة عامل قام على اثر ذلك بضربها.



وأضافت الزوجة فاطمة م المتهمة ان بعد قيام زوجها بضربها ضربا مبرحا لم تتمالك نفسها ولم تشعر الا وهي تستل آله حادة عبارة عن سكين المطبخ وتضرب بها زوجها ليسقط غارقا في دمائه.



وأشارت "فاطمة" انها لم تكن تقصد ابدا ان تقتل زوجها او ان تصيبه ولكن الاصابة كانت خاطئة وبدون عمد مطالبة بالافراج عنها رحمة بها.



كانت عروس بمركز الزقازيق انهت حياة زوجها في الشرقية وسددت له طعنة نافذة بالقلب بسبب الخلافات الزوجية حرر محضر بالواقعة والقي القبض على الزوجة المتهمة.



كان مستشفى الأحرار بمدينة الزقازيق ، مساء اليوم استقبل، جثة لعامل من قرية الشبانات مصابا بطعنة نافذة بالقلب، وتوفي متأثرا بإصابته، وتبين قيام زوجته بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات زوجية بينهما بعد شهرين من الزواج، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة وجار تحرير محضر بالواقعة.



فيما لقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول" حسن ج " 26 سنة عامل مقيم الشبانات دائرة مركز شرطة الزقازيق، لمستشفي الأحرار، مصابا بطعنة في القلب.



وتبين من التحريات الأولية، قيام " فاطمة م " 22 سنة زوجة المجني عليه بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات زوجية بينهما وتبين أنهما متزوجان منذ شهرين.



وتمكن ضباط مباحث مركز الزقازيق برئاسة الرائد أحمد متولي، رئيس المباحث، ومعاونه النقيب "ايمن الزهيري" من ضبط الزوجة، وإخطار النيابة العامة وجار تحرير محضر بالواقعة.

