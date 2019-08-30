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رياضة

رجال يد الأهلي يفوز على سموحة.. وديًا

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 08:24 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حقق الفريق الأول لكرة اليد/رجال بالنادي الأهلي، الفوز في المباراة الودية التي جمعته مع فريق سموحة السكندري اليوم، الجمعة، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وأقيمت المباراة بين الفريقين بالإسكندرية على هامش معسكر اعداد قصير للأهلي. ونجح خلالها الفريق في الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز بنتيجة ٢٧-٢٤.

وحرص أولا ليندجرين المدير الفني للفريق، على تجربة العديد من الخطط الفنية لتحقيق أقصى استفادة من المباريات الودية قبل انطلاق الموسم الجديد.

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