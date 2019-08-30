الدوري السعودي .. النصر يتصدر جدول المسابقة بعد الفوز على الفتح ..فيديو



وجاء هدف النصر فى الدقيقة 49 عن طريق فراس البريكان بعد تلقيه عرضية متقنه من زميله فيسددها بقوة فتسكن الشباك علي الفور.



وبهذه النتيجة يتصدر فريق النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط ، بينما تجمد فريق الفتح فى المركز الثالث عشر دون نقاط.



حقق فريق النصر فوزا صعبا علي منافسه الفتح بهدف وحيد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية فى الجولة الثانية ، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم "دوري المحترفين السعودي".