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رياضة

ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري

السبت 31/أغسطس/2019 - 12:28 ص
ميتشو
ميتشو
منتصر الرفاعي - ملك موسى
أعلن الصربي ميتشو ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري في نصف نهائى كأس مصر والمقرر لها بعد غد الاحد على ملعب الاسماعيلية .
وضمت القائمة:

فى حراسة المرمي: محمد عواد – محمد ابو جبل

فى خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعه - محمود حمدي الونش

فى خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمد حسن - محمد عنتر – محمود عبد الرزاق شيكابالا – يوسف اوباما - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - امام عاشور
في خط الهجوم مصطفي محمد - عمر السعيد

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