ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري

أعلن الصربي ميتشو ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري في نصف نهائى كأس مصر والمقرر لها بعد غد الاحد على ملعب الاسماعيلية .

وضمت القائمة:



فى حراسة المرمي: محمد عواد – محمد ابو جبل



فى خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعه - محمود حمدي الونش



فى خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمد حسن - محمد عنتر – محمود عبد الرزاق شيكابالا – يوسف اوباما - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - امام عاشور

في خط الهجوم مصطفي محمد - عمر السعيد