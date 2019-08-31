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لميس سلامة: الوفاء والإخلاص من أهم الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة

السبت 31/أغسطس/2019 - 08:58 ص
لميس سلامة
لميس سلامة
كـريـم الـخـطـيـب
قالت الإعلامية لميس سلامة، إن الهجرة النبوية الشريفة تحمل كثيرا من الدروس والعبر، وأهمها الوفاء والإخلاص، وعددًا من القيم والمعاني الموجودة في الدين الإسلامي الحنيف.

وأضافت لميس سلامة خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أن البعض يفسر معنى الهجرة بطريقة خاطئة، مشيرة إلى أن الهجرة تعني الخروج من أرض إلى أخرى أو الخروج من مكان إلى مكان آخر للبحث عن الرزق أو طلب العلم.

وأشارت لميس سلامة إلى أن الدين الإسلامي دين محبة وسلام وتسامح، لافتة إلى أن الهجرة النبوية الشريفة لابد أن تكون نموذجا لإخلاص النوايا والتسامح والعمل مع النفس والغير، لنكون الأفضل.

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