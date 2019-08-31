لقاء السيسي رئيس شركة ميتسوبيشي اليابانية.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرضت الإعلامية هند النعسانى، في برنامج «صباح البلد» الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، أبرز مانشيتات الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، السبت.



وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:



"صدى البلد"

شريك استراتيجي.. السيسي يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي اليابانية



"مبتدأ"

السيسي يلتقي رئيس حزب «كوميتو» الشريك الثاني في الائتلاف الحاكم باليابان



"أخبار اليوم"

الأطفال ضحايا الانتقام في أسيوط



"الأهرام"

إجراءات رادعة ضد المخالفين لمنع حرق قش الأرز



"اليوم السابع"

التعليم: صدور قرار المصروفات الدراسية للمدارس الحكومية



"الشروق"

نائب وزير المالية: موازنة البرامج والأداء ضمانة جديدة لتنفيذ «رؤية مصر 2030»



"المصري اليوم"

الأحد.. وزير التموين يفتتح معرض «أهلا مدارس» بتخفيضات 30%



"الشرق الأوسط"

واشنطن تدرج الناقلة الإيرانية على قائمتها السوداء وتفرض عقوبات على ربانها



"سكاي نيوز عربية"

دمشق تعلن موافقتها على وقف لإطلاق النار في إدلب