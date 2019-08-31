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فن

بفستان أزرق .. نجلاء بدر تثير إعجاب الجمهور بـ إطلالة مميزة

السبت 31/أغسطس/2019 - 10:20 ص
نجلاء بدر
نجلاء بدر
شروق حمدى
نشرت الفنانة نجلاء بدر عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة لها.

وظهرت الفنانة نجلاء بدر في إطلالتها بفستان ازرق قصير، واعتمدت على الشعر المنسدل فوق كتفيها والمكياج الهادئ. 

وعلق عدد من متابعى نجلاء بدر على الصورة التي اثارت اعجابهم، قائلا : "جمالك مفيش زيه ، الأزرق يليق بك ، كل ما تكبرى تحلوى ، اجمل واحدة فى مصر". 

يذكر أن آخر تجارب نجلاء بدر فى مجال تقديم البرامج التليفزيونية كان عام 2015 من خلال برنامج المسابقات العالمي “CASH OR SPLASH” . 

يشار إلى أن أحدث أعمال الفنانة نجلاء بدر الفنية كان مسلسل ابو جبل بطولة مصطفى شعبان وعدد آخر من الفنانين وعرض في موسم الدراما الرمضاني الماضي 2019.

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