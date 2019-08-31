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برلمان

إسماعيل نصر الدين يطالب بفرض عقوبات صارمة على الفنادق الرافضة لـ البوركينى

السبت 31/أغسطس/2019 - 01:28 م
النائب إسماعيل نصر
النائب إسماعيل نصر الدين
معتز الخصوصى
قال النائب إسماعيل نصر الدين، إن جميع قطاعات الدولة، وعلى رأسها وزارة السياحة، تبذل جهودا كبيرة من أجل تنشيط ملف السياحة بجميع أنواعه، سواء الخارجية أو الداخلية، وما تقوم به بعض الفنادق بمنع "البوركينى" يأتى فى إطار محاربة جهود الدولة فى هذا الملف.

واقترح النائب إسماعيل نصر الدين، فى بيان صحفى له، فرض عقوبات صارمة تصل لسحب تراخيص هذه الفنادق، وإذا تكرر الأمر يتم مضاعفة العقوبة، فى حال الإصرار على منع نزول المياه بالبوركينى، مؤكدا أن "المايوه الشرعى" وفقا للعديد من تقارير المتخصصين غير ناقل للأمراض كما يروج بعض أصحاب الفنادق، وأن هناك العديد من الشكاوى الواردة بسبب هذا الأمر.

وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها التأثير على ملف السياحة الداخلية، وأنه لائق ولا يشوه المظهر العام كما يروج بعض أصحاب الفنادق، الذين يروجون أن ارتداءه غير لائق في حضرة النزلاء الأجانب.

ولفت إلى أن نسبة الإشغالات فى الفنادق تصل إلى 80% تقريبا سياحة داخلية، وهذه الخطوة تنال من هذه النسبة وتؤثر عليها.

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