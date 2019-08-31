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#اسراء_غريب تشعل السوشيال ميديا.. ومغردون: القتل لا يبرر.. وحسبنا الله ونعم الوكيل

السبت 31/أغسطس/2019 - 01:00 م
اسراء غريب
اسراء غريب
منار نور
أثارت قصة الفلسطينية إسراء غريب، حزنًا وغضبًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وفاتها نتيجة التعذيب من ذويها، وسط مطالبات بالقصاص والتي وصلت إلى حد إرسال العديد من الناشطين رسائل إلى الحكومة الكندية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد شقيقها المقيم هناك.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى #اسراء_غريب، الذي تصدر قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى تويتر، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى السوشيال ميديا.

جاءت التلعيقات كالتالى: من يدافع عمن قتل #اسراء_غريب فهو كمن شارك في قتلها - القتل لايبرر .. لايبرر الجريمة إلا مجرم - رحمك الله يا #اسراء_غريب وجعل الفردوس دارك وقرارك - #كلنا_اسراء_غريب - حسبنا الله ونعم الوكيل، كسروا القوارير بعدكَ يا رسول الله - #اسراء_غريب

وعلق آخر: "واقعة مقتل الفتاة إسراء الغريب موجعة لقلب كل إنسان، جريمة بعيدة كل البعد عن الدين والأخلاق، وتعكس كيف أن (الغيبة والنميمة) قد توصلنا للتهلكة #اسراء_غريب".

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