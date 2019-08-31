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منوعات

بهذه الكلمات.. محمد عساف يهنئ الأمة الاسلامية بـ العام الهجرى الجديد

السبت 31/أغسطس/2019 - 12:57 م
محمد عساف
محمد عساف
القسم الميدانى
هنأ الفنان الفلسطينى محمد عساف عبر تغريدة له عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" الأمة الاسلامية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وقال محمد عساف فى تغريدته: "#سنة_هجرية_جديدة مباركة مليئة بالعطاء و الفرج و الطمأنينة عليكم أحبتي في الله و على أوطاننا الحبيبة ان شاء الله".

وأضاف عساف مهنئا أبناء الأمة الإسلامية: "كل عام و أنتم بألف خير و إلى الله أقرب".

وعلق عدد من متابعى محمد عساف على التغريدة وتبادلوا التهنئة معه، وقال بعضهم: "وانت بالف خير يارب ، كل عام وانت بالف خير سنه سعيد على الأمة العربيه والاسلاميه ، علينا وعليك أن شاء الله ، وانت بالف خير صحة وسلامة ، امين ويسعد قلبك يارب".

يذكر أن محمد عساف، فاز ببرنامج اكتشاف المواهب "ارب ايدول" الموسم الثاني في عام 2013 وبعد الفوز تم أول طرح ألبوم له بعنوان "الغربة" في نفس العام.

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