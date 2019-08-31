انطلاق فعاليات معرض الصين التجاري.. 28 سبتمبر

تنطلق فعاليات معرض الصين التجاري China Trade Fair في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر 2019، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات – مدينة نصر.



ويعد معرض الصين التجاري أكبر تجمعا للمصانع الصينية خارج الصين، وينتظره رجال الأعمال والمستوردين وجميع المصنعين حول العالم سنويا، كما أنه يعتبر فرصة حصرية للمقابلة وجها لوجه مع أكثر من 400 مصنع من الصين.



وتتضمن القطاعات الصناعية المشاركة في المعرض قطع غيار وإكسسوارات سيارات وموتوسيكلات - مستلزمات البناء - كيماويات - أجهزة اتصال - الكترونيات استهلاكية (موبايل - باور بانك - شواحن - إكسسوارات) - كهرباء - أثاث - هدايا وألعاب - معدات وادوات - طب وصحة - أجهزة منزلية - منتجات منزلية - أجهزة صناعية - مستلزمات إضاءة – ماكينات وخطوط إنتاج - أجهزة طبية - معادن وفلزات - الطاقة الجديدة - التعبئة والتغليف - المطاط واللدائن - المنسوجات والملابس الجاهزة - زراعة وأغذية.



ويتيح المعرض مقابلة المصانع الصينية وجها لوجه بدون أي وسطاء والتعرف على الأسعار وطرق التعاقد.



كما يتضمن معرض هذا العام عددًا من المنتجات من كبرى المصانع الصينية، والتي تخاطب كل مجالات المستهلك في مصر، وفق ما وصلت إليه أحدث التكنولوجيا في عالم الصناعة.