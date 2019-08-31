مصر تشارك في جلسة الإصلاحات الفعالة والاستثمار على هامش مؤتمر تيكاد

شاركت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى جلسة الإصلاحات الفعالة والاستثمار الخاص فى مؤتمر اندماج مجموعة العشرين مع قارة أفريقيا - تعزيز الشراكة من أجل الاستثمار فى أفريقيا"، التى نظمتها رئاسة مجموعة العشرين، على هامش مؤتمر طوكيو الدولى السابع لتنمية أفريقيا "تيكاد7"، بحضور يوشيكى تاكوشي، نائب وزير المالية اليابانى للشؤون الدولية، وفولفجانج شميدت، وزير الدولة فى وزارة المالية الاتحادية الألمانية، وآبى آمرو سيلاسي، مدير إدارة أفريقيا بصندوق النقد الدولي، وإبراهيم اسان ماياكي، الرئيس التنفيذى للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد)، وانتنة علمو، نائب مفوض بمفوضية الاستثمار الإثيوبية.



وعرضت الوزارة إنجازات مصر فى تحسين مناخ الاستثمار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما قامت به من اصلاحات تشريعية ومؤسسية، وأشارت الوزيرة إلى الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات والقطاعات.



وقالت إن مصر قامت بعمل رائع فى تحسين بيئة الاستثمار وجعلها أكثر جاذبية، ووفقا لتوجيهات الرئيس قامت الحكومة بتطبيق برنامج إصلاح تشريعى وتنفيذى شامل، نتج عنه تحسن المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المصري، وسيتم التركيز فى الفترة المقبلة على تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين الإنتاج وتوفير عدد أكبر من الوظائف الجيدة للشباب المصريين.



وأشارت إلى أن مصر أصبحت الدولة الأكثر جذبا للاستثمار فى أفريقيا فى العام الماضي.



وأكدت أهمية دور مجموعة العشرين والمؤسسات الدولية فى دعم التنمية الشاملة والمستدامة فى أفريقيا.



ودعت رجال الأعمال اليابانيين للاستثمار فى مصر والتمتع بمزايا وضمانات الاستثمار التى أقرها قانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى شبكة الطرق الممتدة على كامل مساحة الجمهورية، والطاقة المتوفرة.



وقدمت الدعوة للدول الأفريقية ومجتمع الأعمال الياباني، للمشاركة فى مؤتمر أفريقيا 2019، تحت رعاية الرئيس السيسي فى العاصمة الإدارية الجديدة، 22 و23 نوفمبر المقبل.