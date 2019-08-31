خالد الصاوي يتعاقد على دراما رمضان 2019

تعاقد الفنان خالد الصاوى بشكل رسمى على مسلسل "دماء على أبواب الموساد" وهو اسم مؤقت للعمل الذى حصل على إجازة جهاز الرقابة على المصنفات الفنية خاصة وأنه يتناول موضوعا شائكا حول اغتيالات العلماء.



ومن المقرر أن يقوم خالد الصاوي خلاله بتجسيد شخصية عالم الذرة الشهير يحيى المشد والذى تم اغتياله فى النرويج فيما بعد داخل حجرته بالفندق الذي كان يمكث فيه وتشير أصابع الاتهامات إلى الموساد الإسرائيلي ولم يتردد الصاوى فى قبول العمل حيث رحب بشدة بتجسيد الشخصية.





ومن المقرر أن يشارك الصاوى بالمسلسل فى موسم رمضان 2020 بعد فترة غياب طويلة عن المشاركة فى السباق الرمضانى.

