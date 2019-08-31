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طريقة عمل عصير الموز والرمان.. واستمتعي بمذاق لذيذ

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:07 م
طريقة عمل عصير الموز
طريقة عمل عصير الموز والرمان
آية التيجي
تريدين تقديم العصائر الطبيعية لأطفالك وعائلتك، حتى يحصلون على الفائدة التي تحتويها الفواكه، ويقدم الشيف سنان بطرس طريقة تحضير عمل عصير الموز والرمان، والذي يعد من أكثر العصائر التي تحتوي على الكثير من الفيتامين والمعادن، وإليكم طريقة عمل عصير الموز والرمان في المنزل بالتفصيل..

وقت التحضير: ١٠ دقيقة
وقت الطبخ: ١٠ دقيقة
الكمية: 2 أفراد

ويمكنك بخطوات سهلة وسريعة القيام بـ طريقة عمل عصير الموز والرمان، وهي أحد المشروبات العالمية اللذيذة، حيث يمكن ان تقدميه لضيوفك في ليالي الصيف الحارة، والاستمتاع بمذاق شهي للغاية.

طريقة عمل عصير الموز والرمان
مقادير عصير الموز والرمان :

4 موزة مقطعة
1 كوب حب رمان
3 ملاعق عسل أبيض
مكعبات ثلج

طريقة عمل عصير الموز بالرمان:

اخلطي جميع المقادير في الخلاط الكهربائي ثم اسكبيها في كاسات التقديم.

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