طريقة عمل عصير الموز والرمان.. واستمتعي بمذاق لذيذ



4 موزة مقطعة

1 كوب حب رمان

3 ملاعق عسل أبيض

مكعبات ثلج



طريقة عمل عصير الموز بالرمان:



اخلطي جميع المقادير في الخلاط الكهربائي ثم اسكبيها في كاسات التقديم.

تريدين تقديم العصائر الطبيعية لأطفالك وعائلتك، حتى يحصلون على الفائدة التي تحتويها الفواكه، ويقدم الشيف سنان بطرس طريقة تحضير عمل عصير الموز والرمان، والذي يعد من أكثر العصائر التي تحتوي على الكثير من الفيتامين والمعادن، وإليكم طريقة عمل عصير الموز والرمان في المنزل بالتفصيل..وقت التحضير: ١٠ دقيقةوقت الطبخ: ١٠ دقيقةالكمية: 2 أفرادويمكنك بخطوات سهلة وسريعة القيام بـ طريقة عمل عصير الموز والرمان، وهي أحد المشروبات العالمية اللذيذة، حيث يمكن ان تقدميه لضيوفك في ليالي الصيف الحارة، والاستمتاع بمذاق شهي للغاية.طريقة عمل عصير الموز والرمانمقادير عصير الموز والرمان :