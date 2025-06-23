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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط صاحب محل ملابس استولى على 3 ملايين جنيه من الأهالي بزعم توظيفها بطهطا

مدير أمن سوهاج
مدير أمن سوهاج
انغام جنايني

شهد مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، واقعة نصب واحتيال جديدة، بعدما تقدم 8 مواطنين ببلاغ ضد صاحب محل ملابس اتهموه بالاستيلاء على ملايين الجنيهات منهم بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد وتهرب من إعادة الأموال.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طهطا.

بورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد»، يتضمن بلاغ المواطن "خالد ب. ص. ك"، 31 عامًا، حاصل على دبلوم صناعي، و7 آخرين، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، بتضررهم من المدعو "عماد ع. ب. ج"، 30 عامًا، صاحب محل ملابس، ويقيم بذات الناحية.

وأشار البلاغ إلى أن المتهم استولى منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 3 ملايين جنيه، بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة الملابس الجاهزة والمواد الغذائية، مقابل أرباح شهرية تقدر بنسبة 9% من رأس المال.

وأضاف المبلغون أن المتهم توقف عن سداد الأرباح وأصول المبالغ، وتهرب من إعادة الأموال، واستولى عليها دون وجه حق.

وعقب تقنين الإجراءات، واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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