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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة طفل بطلق ناري في الرأس خلال مشاجرة مسلحة بسوهاج

مدير أمن سوهاج
مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، مشاجرة دامية بين طرفين من أقارب، استخدمت فيها الأسلحة النارية، وأسفرت عن إصابة طفل يبلغ من العمر 11 عامًا بطلق ناري سطحي في الرأس، أثناء تواجده أمام منزله بالقرب من موقع المشاجرة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز، ووجود مصاب.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المشاجرة بين طرفين:" الطرف الأول عبد الحميد م. ع. ا 59 عامًا عامل زراعي- محمود ح. ا. ا 19 عامًا طالب، نجل عمومته-
أدهم ا. ع. ع 19 عامًا طالب".

الطرف الثاني:" عدلي ح. ع. م 54 عامًا عامل زراعي- حسين ع. 22 عامًا عامل، نجل الأول- محمود ح. ح. ع 18 عامًا طالب، نجل شقيق الأول، جميعهم يقيمون بذات الناحية".

وتم ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة الثاني من الطرف الأول والثاني من الطرف الثاني على السلاحين المستخدمين في الواقعة.

وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما بالتعدي بالسب والضرب وإطلاق أعيرة نارية تجاه بعضهما البعض، على خلفية خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وقد أسفر إطلاق النار عن إصابة الطفل "سيف ب. د. ش"، 11 عامًا، تلميذ، مقيم بذات الناحية، بطلق ناري سطحي بالرأس، تصادف تواجده أمام مسكنه لحظة المشاجرة، وتم نقله لمستشفى دار السلام المركزي لتلقي العلاج.

وبسؤال والد الطفل، 30 عامًا، عامل، أيد ما جاء بالفحص، واتهم طرفي المشاجرة بإحداث إصابة نجله، وتم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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