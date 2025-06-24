دفن جثمان طالب لقى مصرعه غرقا في نهر النيل جنوب الجيزة

باشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة غرق طالب بنهر النيل في الصف جنوب الجيزة.

مصرع طالب غرقا في الجيزة

وصرحت النيابة في الجيزة بدفن جثمان الطالب عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به حيث تبين أن الوفاة نتيجة أسفكسيا الغرق وطلبت تحريات المباحث.

لقي طالب يبلغ من العمر 15 عامًا حتفه غرقًا، اليوم، أثناء الاستحمام في مياه نهر النيل بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة، بعدما جرفه التيار أمام أعين أصدقائه الذين لم يتمكنوا من إنقاذه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة اخطارا من مركز مباحث الصف تضمن ورود بلاغا أفاد بغرق طالب أثناء السباحة في نهر النيل برفقة عدد من أصدقائه.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الطالب نزل إلى النهر للاستحمام، قبل أن تجرفه المياه بعيدًا عن أعين رفاقه، الذين فشلت محاولاتهم في إنقاذه.