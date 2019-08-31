مانشستر سيتي يقسو على برايتون برباعية ويتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتا..فيديو

اكتسح فريق مانشستر سيتي، ضيفه نادي برايتون آند هاف ألبيون برباعية نظيفة ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.



افتتح البلجيكي كيفن دي بروين التسجيل للسيتيزن في الدقيقة الثانية من عمر المباراة ، قبل أن يعود دي بروين ليساهم في إحراز هدف ثان لفريقه ، بتمريره الكرة للأرجنتيني سيرجيو أجويرو ، الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 42 ، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتيزين بهدفين نظيفين.



وفي الشوط الثاني ، هيئت الكرة لأجويرو على حدود منطقة الجزاء ، فسددها بشكل رائع، داخل شباك رايان حارس مرمى برايتون، لتعلن عن الهدف الثاني لأجويرو والثالث لفريقه.



وفي الدقيقة 79، أضاف البرتغالي برناندو سيلفا الهدف الرابع لفريقه ، بعد 15 ثانية فقط من نزوله أرضية الملعب كبديل ، ليحقق فريقه الفوز الثالث له في الدوري هذا الموسم.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة العاشرة في المركز الأول مؤقتًا، بينما توقف رصيد نادي برايتون عند النقطة الرابعة في المركز السادس عشر.