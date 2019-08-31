ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر سيتي يقسو على برايتون برباعية ويتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتا..فيديو

السبت 31/أغسطس/2019 - 05:58 م
كيفن دي بروين وديفيد
كيفن دي بروين وديفيد سيلفا لاعبا مانشستر سيتي
إسماعيل محمود
اكتسح فريق مانشستر سيتي، ضيفه نادي برايتون آند هاف ألبيون برباعية نظيفة ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

افتتح البلجيكي كيفن دي بروين التسجيل للسيتيزن في الدقيقة الثانية من عمر المباراة ، قبل أن يعود دي بروين ليساهم في إحراز هدف ثان لفريقه ، بتمريره الكرة للأرجنتيني سيرجيو أجويرو ، الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 42 ، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتيزين بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني ، هيئت الكرة لأجويرو على حدود منطقة الجزاء ، فسددها بشكل رائع، داخل شباك رايان حارس مرمى برايتون، لتعلن عن الهدف الثاني لأجويرو والثالث لفريقه.

وفي الدقيقة 79، أضاف البرتغالي برناندو سيلفا الهدف الرابع لفريقه ، بعد 15 ثانية فقط من نزوله أرضية الملعب كبديل ، ليحقق فريقه الفوز الثالث له في الدوري هذا الموسم.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة العاشرة في المركز الأول مؤقتًا، بينما توقف رصيد نادي برايتون عند النقطة الرابعة في المركز السادس عشر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الانجليزي ... دي بروين يسجل الهدف الأول لـ مانشستر سيتي في شباك برايتون .. فيديو

الدوري الإنجليزي.. أجويرو يضيف الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي أمام برايتون

الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتقدم بهدفين أمام برايتون خلال الشوط الأول..فيديو

أجويرو يضيف الهدف الثالث للسيتي في برايتون ويتصدر قائمة هدافي البريميرليج

الدوري الانجليزي .. برناندو سيلفا يضيف الهدف الرابع للسيتي في شباك برايتون.. فيديو

ترشيحاتنا

انخفاض أسعار سيارة هيونداي توسان 2019

مدرب الأهلى الجديد.. أسرار التعاقد مع رينيه فايلر وجهازه المعاون

كما انفرد صدى البلد.. الأهلي يعلن التشكيل الكامل لـ الجهاز الفني الجديد

النائب العام يحيل المتهمين بسرقة 16 مليون جنيه من فندق النبيلة للجنايات

أناقة واحتشام.. 20 صورة تكشف إطلالات الملكة رانيا في عيد ميلادها

الزمالك يكشف قيمة انتقال ايمن حفنى لـ المقاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رنا سماحة تكشف عن كواليس أميرة الحب .. صور

بـ الاوف شولدر في السيارة.. هيدي كرم بإطلالة جديدة.. والجمهور: سكره

فوق الركبة.. هنا شيحة تظهر بـ فستان ستان في إطلالة جذابة