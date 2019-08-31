مستنقع الخراب وزريبة الإخوان.. أحمد موسى يشن هجوما شرسا على قناة الجزيرة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قناة الجزيرة منبر الأكاذيب، ومنذ عام 1996 وحتى الآن تعتبر القناة رقم واحد في الشائعات والأكاذيب والتحريض على الدول العربية وتخريبها وضرب الجيوش ونشر الدعوات للعصيان.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن جمال ريان يعتبر أكبر كاذب في التاريخ وكذلك أحمد منصور وفيصل القاسم الذي يعتبر أكبر مدلس في التاريخ وهم مجموعة من الخونة والمدلسين.



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" غادة عويس مذيعة الجزيرة لا تجد مشكلة في محاورة الإسرائيليين والخونة وأشرار العالم العربي، و الجزيرة تعتبر مستنقع الخراب ويخرج من هذا المكان عمليات تدمير الجيوش العربية، ويستهدفون زعزعة أمن واستقرار الدول".



وأكمل أحمد موسى:" قناة الجزيرة تبث الكثير من الشائعات والأكاذيب عن مصر ويحملون عداء كبيرا تجاه الدولة المصرية والجيش المصري"، مضيفا:" في زريبة الإخوان لا يوجد رأي آخر والرأي يأتي من الديوان الأميري بتعليمات جهاز المخابرات القطري وتعليمات تميم ".



واستطرد:" إسرائيل تدرب مذيعي قناة الجزيرة على إسقاط الدول العربية، وكافة المذيعين بالجزيرة تلقوا تدريبا من جهاز الموساد وجهاز المخابرات البريطاني".

