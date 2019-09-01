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رئيس اتحاد الكرة يعلن عن موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 01:51 ص
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
حمزة شعيب
كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن موعد مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك، قائلا:"سوبر العام الماضى مؤجل ولكن سيتم لعبه بعد إنتهاء مباريات الكأس يوم 5 سبتمبر مباشرة".

وأضاف الجناينى خلال حوار تلفزيونى: "نحاول الإعتماد على الحكام المصريين وبث الثقة فيهم وبداية من الموسم الجديد سيتم إسناد المهام التحكيمية للحكام المصريين فى كل المباريات عدا مباراة الأهلى والزمالك لوجود قرار وزارى ينص على تعيين حكام أجانب فى مباراة القمة ولكن المباريات الأخرى أعتقد أنه فى وجود تقنية الفار لن نحتاج لحكام أجانب".

وتابع رئيس اتحاد الكرة: "أرى أن كل شيء يسير بالعلم والنظام، ولو وضعنا منظومة والتزام قوي سنكون في مكان بعيد للغاية عما نحن فيه، الوضع الحالي لا يرضي طموح أي أحد، ونحن نستحق أفضل من ذلك بكثير".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اعتمد وفي وقت سابق اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة لمدة سنة، وجاءت الأسماء كالتالي: عمرو الجنايني وسحر عبد الحق ومحمد فضل وأحمد عبدالله وجمال محمد علي.

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