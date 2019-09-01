ضبط عاطل بحوزته 14 قطعة حشيش وفرد خرطوش بالمنوفية

القت وحدة مباحث مركز شبين الكوم القبض على عاطل وبحوزته 14 قطعة حشيش وسلاح ناري فرد خرطوش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتم تحرير محضر بالواقعة.



تلقى اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد عمارة مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن وحدة مباحث مركز شبين الكوم بقيادة الرائد أحمد شمس بالقاء القبض على "كريم .ا" 35 سنة عاطل ومقيم قرية شنوان دائرة المركز وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش و14 قطعة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول بقصد الاتجار.



وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.