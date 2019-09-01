شوبير يزف بشرى سارة للجماهير بشأن مدرب منتخب مصر الجديد

زف الإعلامي أحمد شوبير بشرى سارة لـ جماهير الكرة المصرية، حيث أعلن أن اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمر الجنايني استقرت على اسم المدير الفني الجديد للمنتخب الأول.



وأكد أحمد شوبير، في تصريحات عبر برنامجه "وي مع شوبير" عبر أثير "أون سبورت اف ام"، أن اتحاد الكرة استقر على اسم المدير الفني الجديد منذ الأسبوع الماضي، ولكن تم تأجيل الإعلان بسبب غياب محمد فضل بسبب سفره، بالإضافة إلى ظروف وفاة والد أسامة إسماعيل، المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة المصري.



وقال أحمد شوبير إن المدير الفني الجديد للمنتخب لن يخرج عن هذه الأسماء؛ حسام حسن، المدير الفني لسموحة، وإيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري، وحسن شحاتة، مدرب المنتخب السابق، وحسام البدري، المدير الفني الأسبق للأهلي.



وأضاف أن إعلان اسم المدرب سيكون خلال الأيام المقبلة.



