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اقتصاد

التموين: إنهاء أوراق المواطن داخل السجل التجاري برمسيس خلال 10 دقائق

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 11:55 ص
وزارة التموين
وزارة التموين
محمد صبيح
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مدة إنهاء الخدمة للعميل داخل مكتب السجل التجاري برمسيس تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة بالنسبة للعميل المستكمل أوراقه، بدلا من نصف ساعة.

وأوضحت وزارة التموين أن عدد المتعاملين في مكتب السجل التجاري برمسيس يوميا يتراوح من 300 إلى 400 فرد.

وافتتح وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير للاستثمار ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم، الأحد، مكتب السجل التجاري النموذجي برمسيس ومركز العلامات التجارية بجهاز التجارة.

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