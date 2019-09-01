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قريبا.. ميزة جديدة مذهلة لتغيير شكل واتساب

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 11:51 ص
تطبيق واتساب
تطبيق واتساب
شيماء عبد المنعم
تستعد منصة التراسل الفوري واتساب "WhatsApp"، لإضافة جديدة لمستخدميها خلال العام الجاري، وتختلف تلك الميزة عن الميزات الأخرى للتطبيق، حيث يستغني من خلالها عن الاستعانة بأى تطبيقات خارجية لدمجها الميزة بالتطبيق.

وبحسب ما ذكره موقع "Zee Business" الهندى، تتيح هذه الميزة لمستخدميها تغيير سمات الخلفية من داخل التطبيق، دون الحاجة إلى تنزيل أي تطبيقات من جهات خارجية وذلك لجعل "WhatsApp" يبدو بشكلًا أفضل.

ووفقا لموقع "WABetaInfo" المتخصص في رصد الميزات الجديدة لتطبيق "واتساب"، تخطط الخدمة المملوكة لفيسبوك لإطلاق سمات جديدة مخصصة للتطبيق الخاص بها.

وفي الوقت نفسه، يخطط واتساب أيضًا لجلب ميزة مقاطع الفيديو القصيرة (boomerang) إلى التطبيق، وهى ميزة متوفرة بالفعل على موقع "Instagram" الذى تملكها شركة "فيسبوك" أيضًا، بالإضافة لأنه أعلن مؤخرًا، عن طرح ميزة ملصقات " Memoji " لمستخدمي هواتف iPhone في جميع أنحاء العالم.

وتعمل منصة الرسائل الفورية الشائعة التي يستخدمها أكثر من 400 مليون مستخدم في الهند، على ميزة 'الألبومات' لإصدارها على نسخة الويب، وتسمح هذة الميزة الجديدة للمستخدمين بتجميع الوسائط مثل الصور ومقاطع الفيديو.

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