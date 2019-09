كليب No Se Me Quita لـ ريكي مارتن ومالوما يحقق 5 ملايين مشاهدة في يومين .. فيديو

حقق كليب اغنية No Se Me Quita لنجم الاغنية اللاتينية ريكي مارتن ومالوما 5 ملايين وصنف مشاهدة بعد مرور يومين على طرحها بموقع يويتوب.



وسيطر على الكليب الاجواء الصيفية مليئة بالمشاهد المبهجة على أحد الشواطئ ، حيث تقوم فكرة الكليب على قيام ريكي مارتن بمساعدة مالوما في اثارة اهتمام واعجاب أحد الفتيات.



واغنية No Se Me Quita هو ثاني تعاون بين ريكي مارتن ومالوما بعد اغنية Vente Pa' Ca, التي طرحت في 2016 والتي وصلت لمليار ونصف مشاهدة.



وأعرب مالوما عن سعادته بالتعاون مع ريكي مارتن الذي يراه اسطورة الاغنية اللاتينية.