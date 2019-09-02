تعرف على عادة سيئة يبغضها الله في نومك

قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن النوم على البطن لغير عذر يعد مكروهًا وليس حرامًا، مستشهدًا بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ).



وأضاف وسام في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: هل النوم على البطن حرام ؟ أن النهي عن النوم على البطن في الشرع، يستثنى منه المريض أو نحوه، بحيث لا يعد مكروهًا في حقه.



وأوضح أمين لجنة الفتوى نهى رسول الله عن النوم على البطن؛ لأنه يضر بالجسد، قال طخفة بن قيس الغفاري: فبينما أنا مضطجع من السحر على بطني إذا رجل يحركني برجله، فقال: "إن هذه ضجعة يبغضها الله - عز وجل " ، فنظرت فإذا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رواه أبو داود، ، لافتًا إلى قَول النَّبِىُّ صلى الله عليه وآله وسلم: "إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ" رواه البخاري.