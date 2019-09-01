اخبار الحوادث .. ضبط مراقب صيانة مياه الشرب الهارب بالجيزة .. سقوط المنتقبة زعيمة عصابة التوك توك في الشرقية

فى واقعة وفاة الطفل ياسين.. الأمن العام يضبط مراقب صيانة مياه الشرب الهارب





مصدر أمني: المتهم في فيديو بيع مخدرات مضبوط منذ شهر ومحبوس احتياطيا

أوضحت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مقطع فيديو متداول لعدد من الأشخاص يقومون بشراء مواد مخدرة من أحد الأشخاص بمدينة أبو النمرس.

لمزيد من التفاصيل .. أوضحت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مقطع فيديو متداول لعدد من الأشخاص يقومون بشراء مواد مخدرة من أحد الأشخاص بمدينة أبو النمرس.



سقوط المنتقبة زعيمة عصابة سرقة التوك توك في الشرقية.. تفاصيل

تمكّن رجال مديرية أمن الشرقية، من ضبط منتقبة وثلاثة أشخاص عقب قيامهم بالتعدي على طالب بالضرب من أجل سرقة التوك توك الخاص به بالإكراه وإصابته بجروح متفرقة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

لمزيد من التفاصيل .. تمكّن رجال مديرية أمن الشرقية، من ضبط منتقبة وثلاثة أشخاص عقب قيامهم بالتعدي على طالب بالضرب من أجل سرقة التوك توك الخاص به بالإكراه وإصابته بجروح متفرقة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.



ضبط صاحب شركة تواطأ مع مسئولى مستشفيات المنصورة لتوريد أسطوانات أكسجين مخالفة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب شركة توريدات بالدقهلية لقيامه بالتواطؤ مع مسئولى بعض المستشفيات بالمنصورة وتوريد أسطوانات أكسجين مخالفة للمعايير.

لمزيد من التفاصيل .. تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب شركة توريدات بالدقهلية لقيامه بالتواطؤ مع مسئولى بعض المستشفيات بالمنصورة وتوريد أسطوانات أكسجين مخالفة للمعايير.



ضبط طالب أعلن على فيس بوك قدرته على رفع درجات امتحانات الثانوية العامة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص ببورسعيد لقيامه بالإدعاء عبر شبكة "الإنترنت" بقدرته على رفع درجات إمتحانات الثانوية العامة نظير مبالغ مالية.

لمزيد من التفاصيل .. تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص ببورسعيد لقيامه بالإدعاء عبر شبكة "الإنترنت" بقدرته على رفع درجات إمتحانات الثانوية العامة نظير مبالغ مالية.

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددا من أخبار الحوادث تناولت العديد من الوقائع منها المأساوية من محاكمات وجرائم قتل، لا سيما قرارات للنيابة وغيرها.البداية عندما تبقى قسم العمرانية بلاغا بتاريخ 25 أغسطس من غرفة عمليات النجدة، بوفاة أحد الأطفال إثر سقوطه داخل بيارة صرف صحى بشارع نادى الطالبية الرياضى دائرة القسم.