قرعة دوري الكرة الطائرة.. الأهلي مع الطيران والزمالك أمام الشمس

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز لكرة الطائرة رجال لموسم 2019-2020 عن وقوع الأهلي في المجموعة الرابعة التى تضم كلا من الطيران وهيليوبوليس والشرقية للدخان والزهور وجزيرة الورد.



بينما وقع الزمالك في المجموعة الثالثة التى تضم كلا من سبورتنج والشمس والدخلية و6 اكتوبر ومركز شباب استا المنصورة.



أما المجموعة الثانية فضمت كلا من سموحة والقناة وبتروجيت ومصر للبترول والترسانة.



والمجموعة الأولى كلا من طلائع الجيش والاتحاد السكندري وطنطا وبني سويف والعاب دمنهور والمنيا.