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حوادث

مصر والكويت توقعان مذكرة تفاهم للتعاون القضائي

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:15 م
النائب العام المستشار
النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق
محمد عبدالله
وقع المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام لجمهورية مصر العربية، مذكرة تفاهم للتعاون القضائي مع المستشار ضرار العسعوسي النائب العام لدولة الكويت، وذلك اليوم الأحد بالعاصمة (الكويت) بمقر مكتب النائب العام.

ذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم، أن مذكرة التعاون القضائي بين مصر والكويت تأتي انطلاقًا من قناعة النياباتين بضرورة تعزيز أواصر التعاون القضائي بينهما في مجال مكافحة الجريمة بشتى صورها ودعمًا لبرامج التدريب ورفع كفاءة أعضاء النيابة في البلدين في مجال التحقيق الجنائي وتيسيرًا لتبادل المعلومات وسرعة تنفيذ المساعدات القضائية وتسليم المجرمين وكذلك الأمور الأخرى ذات المصلحة المشتركة والتي تدخل في اختصاص النيابتين فضلًا عن الارتقاء بأساليب استخدام الوسائل التكنولوجية لمواجهة التطور في استخدامها من الجماعات الإجرامية في تنفيذ أنشطتهم .

وأوضح البيان أن توقيع مذكرة التعاون يعد انعكاسا لعمق العلاقات التاريخية والصلات والروابط القانونية بين البلدين وتتويجًا لها.
يذكر أن النيابة العامة الكويتية تحت قيادة المستشار ضرار العسعوسي النائب العام تلعب دورًا فاعلا في إطار عمل جمعية النواب العموم العرب والتي يترأسها المستشار نبيل أحمد صادق.

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