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رياضة

لاعبو الأهلي يودعون محمد يوسف وطارق سليمان

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:36 م
محمد يوسف
محمد يوسف
عبدالحكيم ابوعلم
حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توديع الثنائي محمد يوسف، المدير الفني "المؤقت" للفريق وطارق سليمان مدرب حراس المرمي، عقب نهاية المران الذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وكانت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه إسماعيل وفي حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي علي توجيه الشكر لمحمد يوسف المدرب العام لفريق الكرة وطارق سليمان مدرب حراس المرمي، بعدما تعذر استمرارهم خلال الفترة المقبلة نظرا لاستعانة المدير الفني الجديد رينيه فايلر بمساعدين أجانب.

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