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رياضة

تعرف على سبب غياب علي معلول وديانج عن مران الأهلي

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:45 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
غاب علي معلول، وأليو ديانج، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران الفريق الذي أقيم، مساء اليوم، على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري في غينيا الاستوائية في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء غياب الثنائي عن مران اليوم بسبب سفرهما إلى بلادهما للانضمام لمنتخبي تونس ومنتخب مالي الأولمبي.

كما شهد المران استمرار غياب جيرالدو المتواجد مع متتخب انجولا، وغياب لاعبي الفريق المنضمين للمنتخب الأولمبي.

وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، واشتمل المران على جانب بدني وتدريبات الكرة.

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