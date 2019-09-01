الدوري الإسباني .. فياريال يباغت ريال مدريد ويهز شباكه بهدف أول .. فيديو

تقدم فريق فياريال على ضيفه ريال مدريد ، بهدف نظيف ، وذلك في المباراة التي تجمع الفريقين ، ـفي قمة الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.



أحرز هدف فياريال، المهاجم جيرارد مورينو في الدقيقة الثانية عشرة، بعدما فشل تيبو كورتوا في إبعاد الكرة بشكل صحيح خلال هجمة مرتدة للفريق غواصات الصفراء ، لتصل لمورينو والذي وضع الكرة في الشباك معلنًا عن الهدف الأول للغواصات.



يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثامن برصيد 4 نقاط ، بينما يحتل فياريال المركز الثامن عشر برصيد نقطة وحيدة.