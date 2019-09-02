وتتوالى صفقات النسور.. المصري يتعاقد مع ظهير أيسر الزمالك 3 مواسم



الجدير بالذكر أن اللاعب بهاء مجدي يبلغ من العمر 29 عاما وقد سبق له اللعب في صفوف أندية القناة والإسماعيلي قبل أن يستقر به الحال في صفوف نادي الزمالك.

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن ايهاب جلال إجراءات التعاقد مع بهاء مجدي ظهير أيسر الزمالك بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم إعتبارًا من الموسم المقبل 2020/2019 وحتى نهاية موسم 2022/2021، وذلك بعد الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب وزميله عماد فتحي من نادي الزمالك بعد دفع المقابل النقدي المتفق عليه، حيث قام اللاعب منذ قليل بتوقيع تعاقده مع النادي المصري بحضور محمد الخولي نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس عدنان حلبية عضو مجلس الإدارة.