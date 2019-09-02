ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وتتوالى صفقات النسور.. المصري يتعاقد مع ظهير أيسر الزمالك 3 مواسم

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 03:39 ص
المصري يتعاقد مع
المصري يتعاقد مع ظهير أيسر الزمالك 3 مواسم
كتب محمد الغزاوى
أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن ايهاب جلال إجراءات التعاقد مع بهاء مجدي ظهير أيسر الزمالك بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم إعتبارًا من الموسم المقبل 2020/2019 وحتى نهاية موسم 2022/2021، وذلك بعد الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب وزميله عماد فتحي من نادي الزمالك بعد دفع المقابل النقدي المتفق عليه، حيث قام اللاعب منذ قليل بتوقيع تعاقده مع النادي المصري بحضور محمد الخولي نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس عدنان حلبية عضو مجلس الإدارة.

الجدير بالذكر أن اللاعب بهاء مجدي يبلغ من العمر 29 عاما وقد سبق له اللعب في صفوف أندية القناة والإسماعيلي قبل أن يستقر به الحال في صفوف نادي الزمالك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. أول صورة لـ إسلام جابر عقب توقيع عقود انضمامه للزمالك

شاهد.. مهارات وأهداف إسلام جابر صفقة الزمالك الجديدة

رسميا.. المقاصة يتعاقد مع أيمن حفني نجم الزمالك 3 مواسم

المصري يتعاقد مع عماد فتحي لاعب وسط الزمالك لمدة ثلاثة مواسم

ترشيحاتنا

سيد معوض يكشف عن سبب خلافه مع حسام البدري.. فيديو

شاهد.. مشادة بين لاعبى الزمالك والاتحاد فى كاس مصر

صور جديدة لأول ظهور لـ مدرب الأهلي الجديد في مطار القاهرة

ملعوبة .. تركى ال الشيخ يسخر من نفسه على فيس بوك | صور

كيف أتوب من المال الحرام .. البحوث الإسلامية تجيب

تركيا_تتاجر_بالسوريات .. ثورة على تويتر ضد أردوغان بسبب السوريات.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر خيرت يتألق فى ختام مهرجان القلعة .. صور

اتغيرت بعد مسلسل ابو العروسة.. كارولين عزمى بإطلالة جديدة فى السيارة

إطلالة مثيرة للجدل .. سلمى ابو ضيف بـ توب حملات فى أحدث ظهور