سيد معوض يكشف عن سبب خلافه مع حسام البدري.. فيديو

قال سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إنه جمعته العديد من المواقف مع حسام البدري رئيس نادي بيراميدز والمدير الفني للأهلي السابق كان أبرزهم خلاف استمر فترة.



وأضاف سيد معوض خلال تصريحاته مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج الماتش المذاع على فضائية صدى البلد، أن الخلاف الذي حدث بينه وبين حسام البدري كان منذ بداية تولي البدري الإدارة الفنية للأهلي، وكان بسبب طريقة استخدامه لطريقة لعب مختلفة.



وتابع سيد معوض: "البدري كان يريد الدفع بي انا وجلبرتوا سويًا في نفس المباراة، وكان هذا لن يمكن ان يحدث وسوف يحدث تضاربا مما دخلنا في خلاف كبير استمر لفترة.



واستمر سيد معوض في الحديث: "تجاوزنا الخلاف؛ ومن الفترة التي تعايشت فيها مع البدري أستطيع أن أقول إنه، من أفضل الشخصيات العملية التي تعاملت معهم".