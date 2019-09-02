ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد معوض يكشف عن سبب خلافه مع حسام البدري.. فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 01:14 ص
سيد معوض وحسام البدري
سيد معوض وحسام البدري
عمرو ابوبكر
قال سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إنه جمعته العديد من المواقف مع حسام البدري رئيس نادي بيراميدز والمدير الفني للأهلي السابق كان أبرزهم خلاف استمر فترة.

وأضاف سيد معوض خلال تصريحاته مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج الماتش المذاع على فضائية صدى البلد، أن الخلاف الذي حدث بينه وبين حسام البدري كان منذ بداية تولي البدري الإدارة الفنية للأهلي، وكان بسبب طريقة استخدامه لطريقة لعب مختلفة.

وتابع سيد معوض: "البدري كان يريد الدفع بي انا وجلبرتوا سويًا في نفس المباراة، وكان هذا لن يمكن ان يحدث وسوف يحدث تضاربا مما دخلنا في خلاف كبير استمر لفترة.

واستمر سيد معوض في الحديث: "تجاوزنا الخلاف؛ ومن الفترة التي تعايشت فيها مع البدري أستطيع أن أقول إنه، من أفضل الشخصيات العملية التي تعاملت معهم".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اسم كبير .. أحمد حسن يعلق على رحيل حسام البدري من بيراميدز

مدرب بيراميدز السابق يقترب من قيادة الأهلي .. فيديو

أحمد حسن: لقطتي مع حسام البدري تسيء لشخصي فقط وندمان عليها.. فيديو

سيد معوض: فايلر تعرض للضغوط قبل قدومه لـ الأهلى.. فيديو

سيد معوض: التطبيل ضرني .. تعرف على كواليس عمله في بيراميدز .. فيديو

سيد معوض: لا أنسى فضل الإسماعيلي.. ولكنني أهلاوي.. فيديو

ترشيحاتنا

لقطات صادمة لـ مقتل مطربة شهيرة على خشبة المسرح

إطلالة مثيرة للجدل .. سلمى ابو ضيف بـ توب حملات فى أحدث ظهور

سيد معوض: التطبيل ضرني .. تعرف على كواليس عمله في بيراميدز .. فيديو

شاهد.. مشادة بين لاعبى الزمالك والاتحاد فى كاس مصر

تعليق ساخر من متحدث بيراميدز السابق على تألق عماد السيد أمام الزمالك

أول تعليق لـ طلعت يوسف بعد الخسارة أمام الزمالك 0-1 فى كاس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر خيرت يتألق فى ختام مهرجان القلعة .. صور

اتغيرت بعد مسلسل ابو العروسة.. كارولين عزمى بإطلالة جديدة فى السيارة

إطلالة مثيرة للجدل .. سلمى ابو ضيف بـ توب حملات فى أحدث ظهور