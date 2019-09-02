موعد نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

نجح نادي الزمالك في التأهل إلى نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز علي الاتحاد السكندري بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي اقيمت مساء امس الاحد على ملعب الإسماعيلية في نصف النهائي.



وينتظر الزمالك الفائز من مباراة بيراميدز امام بتروجيت التي ستقام اليوم على ملعب بتروسبورت في دور نصف نهائي كأس مصر.



وتقام مباراة نهائي كأس مصر يوم 5 سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب حسبما حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم.



وتذاع مباراة نهائي كأس مصر علي قناة أون سبورت.