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رياضة

الأكاديمية العربية تطلق أكبر مسابقة عربية لطلاب الجامعات رالي العرب لريادة الأعمال

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 02:46 ص
رالي العرب لريادة
رالي العرب لريادة الأعمال
أطلقت الأكاديمية العربية لريادة الأعمال مسابقة "رالي العرب لريادة الأعمال"، التي تنظم بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" بالبحرين، وغرفة التجارة والصناعة بالبحرين، واتحاد الغرف العربية، وعدد من المؤسسات الداعمة لريادة الأعمال وبمشاركة عدد كبير من الجامعات العربية.

قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية، أن هذه المسابقة تأتي في إطار استراتيجية الأكاديمية العربية الداعمة للشباب العربي خاصة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، وخلق قنوات للتواصل والمنافسة الشريفة بينهم للوصول لأفكار ريادية تستحق الدعم لتتحول لمشاريع تسهم في دعم مجتمعاتهم وتحل التحديات المجتمعية التي تواجه المجتمعات العربية.

وأضاف أن المسابقة مخصصة لطلاب الجامعات العربية بهدف تمكين الموهوبين وأصحاب الأفكار المبتكرة من المنافسة إقليميًا والفوز بجوائز المسابقة المقدمة من غرفة التجارة و الصناعة بالبحرين والتي تزيد على مليون جنيه مصري، وتبلغ الجائزة الأولي 50 ألف دولار، والجائزة الثانية قيمتها 25 ألف دولار والثالثة قيمتها 10 آلاف دولار.

وأكد عبدالغفار أن المسابقة تعد فرصة لطلبة الجامعات بالوطن العربي لتقديم أفكار مشروعات ناشئة، وتتيح المسابقة الفرصة للمشتركين في تطوير المجتمع عن طريق مشروعاتهم التكنولوجية مع رفع مستوى الدخل الخاص بهم، كما يحظى المشاركون في المسابقة بفرص لعرض مشروعاتهم أمام العديد من أصحاب الشركات العالمية والمستثمرين.

من جانبه، أوضح الدكتور وائل الدسوقي مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية، أن مجالات المسابقة هي: تكنولوجيا الزراعة وتكنولوجيا الجيل الرابع الصناعية والبرمجة والتطبيقات ومصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الذكية، موضحًا أن شروط المشاركة في المسابقة تتضمن تقديم فكرة مبتكرة (نموذج عمل المشروع على أقل تقدير – الشركات الموجودة بالسوق حتى سنة ونصف)، مع إتاحة فرص مميزة لممتلكي نموذج أولي من المشروع، وألا يزيد عدد أعضاء الفريق عن 4 أفراد (يفضل وجود الجنسين)، ويجب إثبات قيد 50% من أعضاء الفريق بإحدى الجامعات في الدول العربية على الأقل، والسن من 18 وحتى 30 سنة.

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