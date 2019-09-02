أنا صاحب الكورة.. الزمالك يكتفي بهدف وحيد أمام الاتحاد السكندري ليتأهل كالعادة إلى نهائي كأس مصر.. فيديو

انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام منافسه الاتحاد السكندري، بفوز الزمالك بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الإسماعيلية ، فى إطار مباريات نصف نهائي بطولة كاس مصر 2019.





ويقدم موقع "صدى البلد" عبر برنامج "أنا صاحب الكورة" تحليلًا فنيًا لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري في كأس مصر، والتى حسمها الفارس الأبيض بالفوز بهدف نظيف، سجله مصطفى محمد فى الدقيقة 98 من زمن المباراة بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي واللجوء الى الوقت الاضافي، ليتأهل الزمالك الى نهائي كاس مصر ومواجهة أي من بيراميدز أو بتروجيت.





ويتناول التحليل أبرز الفنيات التى تم تنفيذها على المستطيل الأخضر والخطط التكتيكية التي بدأ بها ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني لنادي الزمالك الجديد، و طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري.





ويعبر البرنامج فى إحدى فقراته عن رأي وحال الجمهور الزملكاوي في الشارع المصري عقب المباراة العصيبة بشكل كوميدي من جانب الفريقين.



