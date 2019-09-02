السكينة وأثرها على الفرد والمجتمع.. ندوة غدا بمسجد مصطفى محمود

تنقل القناة الثقافية في بث مباشر غدا الثلاثاء 3 / 9 / 2019م بين صلاتي المغرب والعشاء برنامج "ندوة للرأي"، تحت عنوان: "السكينة وأثرها على الفرد والمجتمع" من مسجد مصطفى محمود بمحافظة الجيزة.



ويشارك في الندوة كل من: الشيخ محمد عبد المجيد عودة، والشيخ محمد حسن متولي.



يأتي هذا في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام في ملف تجديد الخطاب الديني، ومن خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصري.

