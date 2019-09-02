زيادة الطلب على منتجات الحلال الماليزية في الهند

ازدهرت صناعة المنتجات الحلال الماليزية ، التي تشمل المواد الغذائية والمشروبات ومستحضرات التجميل والاستحلاب والطب ، وحققت هذه المنتجات طلبا كبيرا عليها في الهند.



وقال محمد شكور رئيس قسم التسويق الدولي في مؤسسة تطوير صناعة الحلال التابعة لوزارة التجارة الدولية والصناعة الماليزية : أعرب المستوردون الهنود عن اهتمامهم الشديد في تحري مستحضرات التجميل الحلال ومنتجات العناية الشخصية بسبب زيادة الوعي في استخدام منتجات نظيفة وعضوية وصحية وآمنة.



وأضاف ، على هامش معرض إكسبو العالمي للمنتجات الحلال 2019 في الهند: الطلب كبير الآن في الهند ، ليس فقط من المسلمين ولكن أيضًا من غير المسلمين.



وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن مؤسسة تطوير المنتجات الحلال، وفقا لصحيفة (نيو ستريتس تايمز) الماليزية، أن صادرات الحلال للهند قفزت بنسبة 12 % لتصل قيمته إلى 59ر1 مليار رينجت ماليزي العام الماضي من 43ر1 مليار رينجت العام السابق له ( الدولار الأمريكي = 4.2055 رينجت ).

