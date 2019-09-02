ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زيادة الطلب على منتجات الحلال الماليزية في الهند

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 09:24 ص
صدى البلد
أ ش أ
ازدهرت صناعة المنتجات الحلال الماليزية ، التي تشمل المواد الغذائية والمشروبات ومستحضرات التجميل والاستحلاب والطب ، وحققت هذه المنتجات طلبا كبيرا عليها في الهند.

وقال محمد شكور رئيس قسم التسويق الدولي في مؤسسة تطوير صناعة الحلال التابعة لوزارة التجارة الدولية والصناعة الماليزية : أعرب المستوردون الهنود عن اهتمامهم الشديد في تحري مستحضرات التجميل الحلال ومنتجات العناية الشخصية بسبب زيادة الوعي في استخدام منتجات نظيفة وعضوية وصحية وآمنة.

وأضاف ، على هامش معرض إكسبو العالمي للمنتجات الحلال 2019 في الهند: الطلب كبير الآن في الهند ، ليس فقط من المسلمين ولكن أيضًا من غير المسلمين.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن مؤسسة تطوير المنتجات الحلال، وفقا لصحيفة (نيو ستريتس تايمز) الماليزية، أن صادرات الحلال للهند قفزت بنسبة 12 % لتصل قيمته إلى 59ر1 مليار رينجت ماليزي العام الماضي من 43ر1 مليار رينجت العام السابق له ( الدولار الأمريكي = 4.2055 رينجت ).

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

تعرف على 4 كلمات تدعو بها الملائكة للمُصلي حتى يقوم من صلاته

بعد نشر صورة معه .. الجمهور لـ أحمد فتحي: هو إزاى سحس مش أجنبي؟.. شاهد

فتاوى تشغل الأذهان .. الإفتاء تحرم بيع السجائر والتدخين بكل أنواعه وتكشف حكم الدين في المايوه الشرعي وتنصح بـ3 أمور تساعد على الخشوع في الصلاة

لوحدها.. لحظة خروج رضيعة من بطن والدتها.. فيديو

الإفتاء تنصح بأمرين عند رؤية الأحلام المزعجة

إصابة 500 إيراني معظمهم أطفال بـ التسمم.. تعرف على السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الثانية.. أحلام تتألق بفستان برتقالى من زهير مراد

أسباب فيروس سي وعلاجه.. منظمة الصحة العالمية ترصدها.. و 6 أدوية تقضي عليه نهائيا

بالبيجامة وكعب عالي.. شاهد ياسمين الخطيب فى أحدث ظهور لها