رائدة الموضة في الإمارات.. أوجينى القبيسي نموذج مشرف فى عالم الأزياء.. صور

سعت خلف شغفها، تعرفها وتشير إليها جميع أوساط الموضة كنجمة تألّقت في مجالها، وصارت بالفعل قدوة لكل امرأة تحلم بتحقيق حلم، ليس بالضرورة أن يكون بالموضة.





هي مصممة الأزياء الإماراتية أوجيني القبيسي، التي تعد من أبرز الشخصيات النسائية الإماراتية، واحتفالا بيوم المرأة في الإمارات يجب أن نذكرها، لأنها باتت من ألمع النساء وصاحبة قصة نجاح ملهمة ما يفرض علينا الاحتفاء بدورها وإسهاماتها المتواصلة في تقدم وتطور المجتمع الإماراتي في هذا المجال.





من هي أوجيني القبيسي





خبيرة في الموضة وحاصلة على الشهادة الجامعية بتخصص التصميم الداخلي والدكتوراه الفخرية في مجال تصميم الأزياء.





بخطوات واثقة في عالم الموضة، أسست علامتها ونجحت في تحقيق هدفها على الشكل الأمثل بافتتاح دار أوجيني للأزياء في دولة الإمارات العربية المتحدة.





استطاعت استقطاب قاعدة عريضة محققة جماهيرية كبيرة دلَّ على ذلك نسبة المبيعات الكبيرة له، فكانت من أكثر النساء إسهاما في الارتقاء بمكانة الإمارات عالميًا.





للقبيسي عالمها الخاص بها مع خلفية ثقافية واهتمام كبير بالتصاميم، كان من الطبيعي على أوجيني أن تجد نفسها منغمسة تمامًا في عالم الموضة فهي من بين تلك السيدات اللواتي يتميزن بستايلهن الجمالي فتركت بصمة خاصة بها في عالم الموضة وباتت مثالا يُحتذى به، وهي اليوم رائدة في صيحات المجال.





دار أوجيني الواقع في إمارة أبوظبي كمقر رئيسي ومن المنتظر ان تعلن عن فرعها الجديد في دبي، ومنذ انطلاقه، صار منصة إبداعية ووجهة رائدة في مفهوم الموضة، يجمع تحت مظلته تصاميم حيوية وألوان تخطف الأنظار لا صاخبة ولا هادئة بل بمزيج بين الهدوء والقوة المستمدة من الطبيعية وتصاميمها تتحلى بالقوة والثقة.





عند زيارته ستجدين أزياء كلوحات فنية بديعة، فيه الكثير من الإلهام والتحفيز اقتني منه ما تشائين واستلهمي من سيدة تشبهك تحفيزا وتشجيعا لتحققي حلمك.





وترى أوجيني أن عالم الموضة يتطلب وضع لمسة فيها ما يكفي من الإبداع تجعل الأزياء قادرة على منافسة دور الأزياء في المنطقة والعالم.





خلال مسيرتها عملت مع كبار مصممي الأزياء، وتحظى بمسيرة علمية أكاديمية وقيادية حافلة بالإنجازات، ونالت عشرات شهادات التقدير والتكريمات من مهرجانات دولية.



