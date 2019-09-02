أحمد موسى يزف بشرى للمواطنين حول سعر السلع الأساسية بعد إلغاء الدولار الجمركي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل السلع المستوردة سوف تحاسب في الجمارك على حسب سعر الدولار اليوم، موضحا أن السلع الاستراتيجية الأساسية لن تتأثر مطلقا.



وأضاف موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن الدولة المصرية لها مخزونها من هذه السلع لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أن البعض يتساءل عن أسعار السيارات خاصة غير الأوروبية خلال الفترة القادمة.



وأكد موسى أن كل الأمور في الدولة المصرية مستقرة تماما، مرددا: «الدولار والأسعار والاستثمار مستقرون، وفتح المجال أمام الشركات الكبيرة للعمل في مصر».



وأشار موسى إلى أن مصر أصبحت دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية عقب سيطرة الدولة على الأسواق وضبطها.