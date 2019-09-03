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برلمان

تصل إلى الحد الأدنى للمعاش.. حوافز تشجيعية بـ قانون المعاشات الجديد.. تفاصيل

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 12:20 م
قانون المعاشات الجديد
قانون المعاشات الجديد
عبد الرحمن سرحان
أصدر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في يوليو الماضي قانون المعاشات الجديد، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس 22 أغسطس، المنقضي.

قانون المعاشات الجديد، يهدف إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام قانون المعاشات الجديد، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.

حوافز تشجيعية في قانون المعاشات الجديد

ووضع قانون المعاشات الجديد، لأول مرة، حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم.

قانون المعاشات الجديد ينصف مصابي العمل

كما ضم قانون المعاشات الجديد حوافز تعويضية للمصابين في العمل للعمالة غير المنتظمة، مثل التلاميذ الصناعيين، وتتراوح من 10 جنيهات إلى ما يساوي قيمة الحد الأدنى للمعاشات.

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