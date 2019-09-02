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رياضة

تركي آل الشيخ يعلن إتمام الصفقة الـ 14 والأخيرة لـ نادي ألميريا الإسباني

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 11:03 م
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
مصطفى كرم
أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني عن إتمام نادي ألميريا الإسباني آخر صفقاته بالانتفالات الصيفية.

ونشر فيديو للاعب الجديد جوان مونيوز المنتقل من نادي ليغانس الإسباني لنادي ألميريا الإسباني بتيشرت الفريق.

وعلق تركي آل الشيخ علي الفيديو عبر تويتر قائلا: "‏الإسباني جوان مونيوز ..٢٣ عاما.. لاعب ليغانيس الإسباني .. بنظام الإعارة مع خيار الشراء.. الصفقة الرابعة عشر والأخيرة 🔥🔥🔥الله ينفع فيهم 🙏🏻 ".


ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعية عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎كويس انها الاخيره ولا كنا الشهر الجاي بنجمع لك تبرعات 😂" و" ‏‎أن شاء الله يكون اضافه للفريق" و" ‏‎بالتوفيق ابو ناصر".

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