محافظ الدقهلية يفتتح ميدان الغرفة التجارية عقب تطويره.. صور

افتتح الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية ميدان الغرفة التجارية بالمنصورة بعد تطويره كمشاركة مجتمعية من قبل الغرفة التجارية بحضور المهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة وأعضاء المجلس .



وأعرب على سعادته لقيام الغرفة بتطوير الميدان وترسيخ منهج المشاركة المجتمعية من قبل الجميع والتي يتميز بها مجتمع الدقهلية ،وهنأ أعضاء مجلس إدارة الغرفة على انتخابهم مرحبا بالأعضاء الجدد



واكد أن العبرة بالنجاح وليس القديم والجديد متمنيا المزيد من التعاون بين المحافظة والغرفة التجارية.



وأضاف أن مشروع نقل سوق الجملة سيكون له مردود إيجابي كبير خاصة أننا سنستثمر قيمة أرض السوق القديم والتي تبلغ حوالي 3 مليار جنيه في شراء الموقع الجديد وإقامة السوق الجديد والذي سيكون على أحدث طراز.



وأوضح محافظ الدقهلية أن ممشى الخالدين بمنطقة هابي لاند سيتم طرحه بالمزاد العلني لجميع أبناء المحافظة وسيقام به مشروعات خدمات توفر فرص عمل جديدة لابنائنا وتحافظ على المنطقة آمنة بعيدا عن حركة المرور.



وأشار شاروبيم إلى سعيه الدائم إلى إقامة مشروعات تليق بالدقهلية كموقف إلكتروني يتسع للمئات من السيارات ،وأنه يستمع لكل الآراء والأفكار المطروحة لاختيار أفضلها وعمل إضافات في مختلف القطاعات ،وأننا ندرس العديد من المشروعات التي تخدم أبناء المحافظة وتوفر فرص عمل جديدة لابنائنا .



وأكد على أن المحافظة تبذل جهودا كبيرة في منظومة النظافة وهناك ثلاث ورديات تعمل على مدار اليوم وأننا نحتاج لتعاون المواطنين في الالتزام بمواعيد جمع القمامة.





