حيلة مجربة للقضاء على فراغات الشعر

تنتشر بين العديد من الفتيات مشكلة فراغات الشعر، لعدد من الأسباب فإذا كنتى من ضمن هؤلاء يمكنك اتباع حيلة مجربة للقضاء على فرغات الشعر نهائيا.





كشف موقع، "شير كير"، أن هناك طريقة مجربة وفعالة للقضاء على مشكلة فراغات الشعر والتى يمكن من خلالها الحصول على شعر ثقيل وصحى.



المكونات المطلوبة:

زيت خروع.

زيت جوز هند.

زيت زيتون.

زيت شجرة الشاى.



الطريقة:

تخلط المكونات كلها معا فى وعاء واحد.

ضعي المكونات على منطقة الفراغات مرة يوميا لمدة اسبوع كامل.