سيد عبد الحفيظ يسخر من أمير مرتضى .. ومرتضى منصور يهدده: أنصاري هيخطفوك.. فيديو

سيد عبد الحفيظ: فوز الزمالك على الأهلي يكون استثناء

أنصاري هيخطفوك.. مرتضى منصور يفتح النار على سيد عبد الحفيظ





سخر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تصريحات امير مرتضى المشرف على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، والتي ادلى بها عقب مباراة الاتحاد السكندري، وهي "اتمنى ان يعود الاهلي لسابق عهده".





وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة الأهلي، ان تلك التصريحات تشبه جملة في مسرحية قديمة، وهي "شيلوه من فوقي لأموته".





واضاف سيد عبد الحفيظ ، ان سياسة الاهلي لن تتغير، وهي اضرب الكبير يخاف الكبير، والاهلي ينافس الجميع ويحترمهم في الوقت نفسه.





وأشار إلى أن سنة الحياة هي ان المارد الاحمر دائما يفوز على الزمالك واحيانا يفوز الاخير مرة او اتنين ، وهو الاستثناء.





كما اكد عبد الحفيظ ، انه دائما يتذكر كلمات الراحل ثابت البطل مدير الكرة السابق واحد اهم حراس المرمى في تاريخ مصر ، وكان يقول له "لو دامت لغيرك ما كانت وصلت لك".





وقال مدير الكرة بالاهلي ، ان الفريق دائما يدرس سلبياته وايجابياته واحتياجاته لاستكمالها وتدعيم صفوفه ، وليس مثل الفِرَاشة التي تستخدمها بعض الاندية كل موسم لتقديم 17 لاعبا ومدربا.





وفي المقابل ، فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، النار على سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي، وذلك بسبب تصريحاته الاخيرة عن نجل رئيس الزمالك أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الول لكرة القدم بالنادي.





وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية :" احذرك من انصاري، سيتعدون عليك بالضرب ويخطفوك من قلب النادي الأهلي".





واضاف مرتضى منصور :" لا تتحدث عن اسيادك ولا عن اولادي مجددًا، أمير مرتضى لا يتقاضى راتبه من الأهلي مثلك يا مرتزق، أمير مرتضى يصرف أمواله من جيبه الخاص متطوعًاـ وحبًا في نادي الزمالك".





واستطرد مرتضى منصور:" اطالب رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب بوقف سيد عبدالحفيظ عند حده".





كما وجه مرتضى منصور ،رسالة تحذيرية الي محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وذلك بسبب تصريحات مدير الكرة بالفريق الاول سيد عبدالحفيظ عن نجله أمير مرتضى.





وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية انه لديه رجال قادرين على تعليم سيد عبدالحفيظ الادب والاحترام من جديد.



