ماجي بو غصن توجه رسالة إلى نوال الزغبي

وجهت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن، رسالة إلى صديقتها الفنانة نوال الزغبي، من خلال لقاء، ببرنامج "عرب وود" عبر قناة روتانا الفضائية، قائلة لها: "حبيبتي نوال الزغبي وصديقتي، الذهبية المتألقة، اللي باخد منها الطاقة الإيجابية".من ناحية أخرى، علنت الفنانة نوال الزغبى عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" عن إحيائها حفلا غنائيا فى المكسيك يوم 31 يناير والأيام الثلاثة الأُوَل من شهر فبراير لعام 2020.وحققت نوال الزغبي نجاحا كبيرا بعد يوم من طرح أحدث كليباتها الذي يضم 3 أغنيات معًا، بـ 6 ملايين مشاهدة، بعد طرح الكليب عبر القناة الرسمية لشركة روتانا عبر يوتيوب، يوم الخميس 18 يوليو.وتقدم نوال الزغبي خلال الكليب ثلاث أغنيات "كده باي، جوه قلبه، صبح صبح"، وهي أكثر الأغنيات انتشارا من ألبومها الجديد "كده باي".